Trump | mie politiche non cambieranno mai

politiche non cambieranno mai. E' un momento straordinario per diventare ricchi, più ricchi che mai", scrive sulla sua piattaforma social.E replica alla decisione di Pechino di imporre dazi del 34% su import dagli Usa: "La Cina se l'è giocata male, è andata nel panico. L'unica cosa che non può permettersi di fare". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.28 Il presidente Usa rump rivolge un messaggio agli investitori assicurando la continuità della sua linea politica. "A tutti gli investitori che stanno arrivando negli Stati Uniti e investono ingenti somme di denaro: le mienonmai. E' un momento straordinario per diventare ricchi, più ricchi che mai", scrive sulla sua piattaforma social.E replica alla decisione di Pechino di imporre dazi del 34% su import dagli Usa: "La Cina se l'è giocata male, è andata nel panico. L'unica cosa che non può permettersi di fare".

Trump: 'Le mie politiche non cambieranno mai. E' il momento di arricchirsi'. Trump agli investitori esteri: “Le mie politiche non cambieranno mai”. Trump agli imprenditori: la mia politica economica non cambierà mai. La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Le mie politiche non cambieranno mai. Se la sono giocata male'. Pechino annuncia dazi al 34% agli Usa. Trump: Cina nel panico, non può permetterselo. Ue: resisteremo a shock. Trump agli investitori: Le mie politiche non cambieranno mai. Ne parlano su altre fonti

Trump: 'Le mie politiche non cambieranno mai. E' il momento di arricchirsi' - Secondo i "calcoli preliminari" di Deutsche Bank i dazi reciproci annunciati da Donald Trump impatteranno sul pil dell'eurozona per circa 0,4-0,8 punti percentuali con l'effetto di ridurre le previsio ... (ansa.it)

Trump: "mie politiche non cambieranno mai" e invita investitori in Usa per diventare ricchi (RCO) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 apr - Il presidente statunitense, Donald Trump, rilancia sui social, dopo la risposta cinese ai dazi da lui ... (ilsole24ore.com)

La Cina impone contro-dazi del 34%, Trump: 'Le mie politiche non cambieranno mai. Se la sono giocata male' - Il ''reale obiettivo politico ed economico" degli Stati Uniti di Donald Trump è di ''reindustrializzare il Paese obbligando le aziende ad andare a fabbricare negli Usa per evitare i dazi": è l'avverti ... (ansa.it)