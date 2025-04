Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Zelensky e Putin pronti a un accordo”. Telefonata Vaticano-Lavrov: “Iniziative per fermare le azioni belliche”

Donaldè sicuro: Volodymyr“è pronto a concludere un“, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale in volo da Washington a Miami, come riporta Fox News. “E penso chesia pronto a raggiungere un”, ha aggiunto, riferendosi al presidente russo. “Dirò semplicemente che attualmente si stanno svolgendo ottime converssul tema Ucraina-Russia”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.“Cauto ottimismo” è arrivato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha parlato con i giornalisti della missione a Washington dell’inviato Kirill Dmitriev, a capo del Fondo russo per gli investimenti diretti. “Aspettiamo il suo rientro a Mosca”, ha detto Peskov. “Si lavora, è un lavoro meticoloso, attraverso vari canali”, ha aggiunto Peskov, sottolineando come “questo dialogo sia molto importante”.