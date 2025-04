Lanotiziagiornale.it - Trump sicuro che Zelensky e Putin sono “pronti a firmare la pace”. Ma il Cremlino frena: “Le trattative procedono bene ma serve tempo per un accordo”

La guerra in Ucraina continua a infliggere devastazione, mentre ledisembrano rimanere in stallo. Nonostante numerosi tentativi diplomatici e malgrado l’apparente, inspiegabile ottimismo di Donald, il percorso verso una soluzione definitiva del conflitto appare ancora molto lontano.A lasciarlo intendere è Kirill Dmitriev, l’inviato delche ha recentemente visitato Washington per colloqui con funzionari dell’amministrazione americana, secondo cui letra Russia e Stati Uniti “richiederanno, ma stanno procedendo in modo positivo e costruttivo”.Peccato che, poco prima,si fosse detto certo che l’difosse a un passo. “L’Europa non è riuscita a trattare con, ma credo che io ci riuscirò”, aveva spiegato il tycoon, aggiungendo che, a suo dire, il presidente ucraino “Volodymyre Vladimirentrambia siglare undi”.