Trump lancia i dazi mentre riceve l’inviato di Putin | tutto tranne che una coincidenza

Trump chiude le frontiere comminando dazi a quasi tutto il mondo, il presidente del fondo sovrano russo Kirill Dmitriev si reca alla Casa Bianca per incontrare Steve Witkoff, il più stretto consigliere del presidente e figura chiave della sua amministrazione.Importante segnalare due aspetti. Anzitutto che i media ufficiali russi hanno tenuto a sottolineare che Dmitriev è stato inviato su specifica istruzione di Putin. Un particolare che appare pleonastico ma non lo è: è evidente che, oltre a proseguire nei colloqui intrapresi da tempo sul conflitto ucraino e le questioni economiche, Dmitriev è latore di un messaggio dello zar al presidente degli Stati Uniti.Inoltre va registrato che è la prima volta che un alto funzionario russo viene ricevuto in America dall'inizio della guerra ucraina.

