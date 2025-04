Feedpress.me - Trump contraddice i suoi consiglieri e apre a trattative sui dazi. Oggi prima videocall con l'Ue

Leggi su Feedpress.me

Donaldha contraddetto icollaboratori sui. Dopo che il segretario al Commercio americano Howard Lutnick e il consigliere Peter Navarro hanno ribadito a più riprese che non c'era spazio per trattare sulle tariffe, il presidente Usa ha definito le tariffe uno strumento per trattare e ha aperto a negoziazioni . Lo mettono in evidenza i media americani. "Tutti i paesi ci stanno chiamando..