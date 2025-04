Lanazione.it - Truffe in aumento: incontri di prevenzione nei centri sociali cittadini

insempre più urgente. E’ da questo dato che prendono le mosse le iniziative di concerto tra amministrazione comunale, Polizia locale e Arma dei Carabinieri, che porteranno neiil tema caldo dellead anziani e non solo. Un ciclo diche inizia stasera al circolo della Chiassa superiore e prosegue di venerdì in venerdì neidi aggregazione sociale Giotto, Fiorentina, Quarata e Santa Firmina. Un lavoro di squadra fra le autorità cittadine e istessi per essere di sostegno, ribadisce il Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, "a tutte le categorie che possono essere colpite dalle, e quindi non solo agli anziani, ma anche ai giovani e agli adulti. Chi delinque trova sempre nuovi sistemi per arrivare a prendere il denaro alle proprie prede, ma il nostro compito è proprio quello di fare".