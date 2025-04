Triuggio picchia la moglie per strada | arrestato tunisino

Triuggio (Monza Brianza) – Un uomo di 45 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dai carabinieri a Triuggio, in provincia di Monza Brianza, per maltrattamenti nei confronti della moglie. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un passante, che ha notato una violenta lite tra un uomo e una donna all'interno di un'auto, lungo la strada provinciale Villasanta-Vimercate. Quando sono arrivati i militari, hanno trovato la donna riversa a terra, con segni di percosse, mentre l'uomo continuava a inveire contro di lei. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri ricostruito quanto accaduto poco prima: l'uomo ha colpito la moglie con pugni, schiaffi e un calcio mentre era già a terra. La donna, che qualche settimana fa aveva denunciato il marito per altre aggressioni, è stata soccorsa e portata in ospedale a Vimercate. Ilgiorno.it - Triuggio, picchia la moglie per strada: arrestato tunisino Leggi su Ilgiorno.it (Monza Brianza) – Un uomo di 45 anni, di origini tunisine, è statodai carabinieri a, in provincia di Monza Brianza, per maltrattamenti nei confronti della. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un passante, che ha notato una violenta lite tra un uomo e una donna all'interno di un'auto, lungo laprovinciale Villasanta-Vimercate. Quando sono arrivati i militari, hanno trovato la donna riversa a terra, con segni di percosse, mentre l'uomo continuava a inveire contro di lei. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri ricostruito quanto accaduto poco prima: l'uomo ha colpito lacon pugni, schiaffi e un calcio mentre era già a terra. La donna, che qualche settimana fa aveva denunciato il marito per altre aggressioni, è stata soccorsa e portata in ospedale a Vimercate.

