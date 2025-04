Trento uccide il padre per salvare la madre | La stava maltrattando l’ho accoltellato

Trento, il 19enne Bojan Panic ha ucciso il padre bosniaco Simun, di 46 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti su posto, il ragazzo avrebbe commesso il reato per difendere sua madre, che stava subendo un’aggressione da parte del marito. Sembrava che non ci fosse altra via”, avrebbe affermato il ragazzo, rimasto accanto al cadavere del genitore in attesa delle forze dell’ordine secondo La voce di Bolzano. Il giovane, rimasto sul posto dopo l’accaduto e visibilmente sotto choc secondo Trento today, è stato arrestato in flagranza del reato di omicidio. Attualmente sono in corso gli accertamenti del nucleo investigativo del comando provinciale, impegnati per ricostruire il vero svolgimento dell’accaduto e definire meglio il contesto. Secoloditalia.it - Trento, uccide il padre per salvare la madre: “La stava maltrattando, l’ho accoltellato” Leggi su Secoloditalia.it Una tragedia si è consumata nella notte a Mezzolombardo in provincia di, il 19enne Bojan Panic ha ucciso ilbosniaco Simun, di 46 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti su posto, il ragazzo avrebbe commesso il reato per difendere sua, chesubendo un’aggressione da parte del marito. Sembrava che non ci fosse altra via”, avrebbe affermato il ragazzo, rimasto accanto al cadavere del genitore in attesa delle forze dell’ordine secondo La voce di Bolzano. Il giovane, rimasto sul posto dopo l’accaduto e visibilmente sotto choc secondotoday, è stato arrestato in flagranza del reato di omicidio. Attualmente sono in corso gli accertamenti del nucleo investigativo del comando provinciale, impegnati per ricostruire il vero svolgimento dell’accaduto e definire meglio il contesto.

