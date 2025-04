Secoloditalia.it - Trento criminale: giovane stuprata e accoltellata in casa da un tunisino. Derubati anche gli ex gieffini Cainelli e D’Apice

Emergenza criminalità a, con tre casi in poche ore, finiti sulle pagine nazionali: si era introdotto nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile nell’abitazione di una ragazza a, costringendola ad avere rapporti sessuali e ferendola con un coltello. Era fuggito via dopo aver razziato l’abitazione lasciando lasanguinante.Al termine di complessi accertamenti di polizia giudiziaria, nella mattinata di oggi 4 aprile la sezione radiomobile del comando compagnia carabinieri diha tratto in arresto un cittadino, 30enne, in quanto ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, lesioni aggravate e rapina in danno di unadonna.Il trentennepreso dai carabinieri diLa ragazza era stata trovata ieri sera sanguinante sulla scalinata di via Pietrastretta a