Trento 19enne uccide il padre a coltellate | stava aggredendo sua madre in casa

Al momento non vi sono certezze su quanto accaduto. Sembrerebbe che il giovane non abbia lasciato la scena del delitto e che sia stato arrestato in flagranza di reato. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre a coltellate a Trento mentre stava aggredendo sua madre in casa.

