Trecento in marcia per ricordarlo

Una camminata festosa ed inclusiva per ricordare un grande personaggio che ha lasciato una traccia profonda nel nostro territorio, sia dal punto di vista imprenditoriale che sociale. Il 3° "Memorial Giovanni Ranocchi" ha allietato domenica scorsa le strada che collega Gradara alla chiesa di Fanano, con una passeggiata di 6 km percorsa da circa 300 persone, con in testa un’associazione molto speciale, i Road Runners di Pesaro e Urbino, con joelette e carrozzine. D’altronde il fatto che Ranocchi sia stato il main sponsor della Nazionale di basket sorde racconta la sua grande sensibilità. Sulle magliette create per l’occasione e indossate da tutti i partecipanti - adulti, bambini, atleti, amatori e disabili - campeggiava lo slogan ’Ricomincio da capo’ riprendendo il titolo del primo libro scritto dallo stesso Giovanni, che la figlia Arianna ha ricordato così: "Una persona che ha dato tanto all’imprenditoria, pioniere nel campo dell’informatica: il 25 marzo del 2020 eravamo ancora in lockdown e non si è potuto fare il funerale, per cui oggi che possiamo stare di nuovo uniti vogliamo celebrare la sua figura".