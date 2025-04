Trasporto pubblico Sud chiama Nord | Affossata norma di buonsenso regalo alle lobby

"Un blitz orchestrato con logica da lobby ha affossato un emendamento di buonsenso che avrebbe migliorato la vita di cittadini e turisti nei territori siciliani a vocazione turistica." È dura la presa di posizione del gruppo parlamentare di Sud chiama Nord dopo la bocciatura, qualche settimana fa.

