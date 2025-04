Tg24.sky.it - Trasporti, a Pasqua torna e raddoppia il treno Sicilia Express: come funziona

Leggi su Tg24.sky.it

per le vacanzeli il "", ildiretto e a costi contenuti dedicato aini residenti al Centro e al Nord che voglionore a casa per le feste senza sottostare al 'caro voli'. L’iniziativa era già stata lanciata a Natale e aveva registrato molto successo: i biglietti si esaurirono in poche ore. Per questo motivo, la Regione ha rilanciato il progetto eto il servizio. Per le festivitàli, infatti, sarà possibile raggiungere lainda Torino, grazie alla collaborazione con Treni turistici italiani (Gruppo FS), oppure scegliere di arrivare infino a Napoli e poi proseguire via nave.