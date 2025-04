Trama e anticipazioni della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti

Nove perfetti sconosciuti stanno per tornare, e questa volta l’ambientazione si sposta tra le suggestive Alpi austriache. Nove persone, apparentemente senza alcun legame, vengono invitate a partecipare a un esclusivo ritiro di benessere guidato dalla carismatica e misteriosa Masha Dmitrichenko (interpretata da Nicole Kidman). Ma ciò che inizia come un viaggio verso la guarigione si trasforma presto in una vera e propria sfida ai limiti della sopportazione.Nel corso di una settimana intensa e imprevedibile, Masha metterà alla prova sé stessa e i suoi ospiti, spingendoli sull’orlo del baratro. Ma riusciranno tutti ad affrontare i propri demoni? E Masha, sarà in grado di salvarli. e salvare sé stessa?La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti debutta su Prime Video (in tutto il mondo, eccetto gli Stati Uniti) il 22 maggio 2025, con i primi due episodi disponibili da subito e nuovi appuntamenti ogni settimana. 361magazine.com - Trama e anticipazioni della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti Leggi su 361magazine.com La serie è ambientata nelle Alpi Austraichestanno per tornare, e questa volta l’ambientazione si sposta tra le suggestive Alpi austriache.persone, apparentemente senza alcun legame, vengono invitate a partecipare a un esclusivo ritiro di benessere guidato dalla carismatica e misteriosa Masha Dmitrichenko (interpretata da Nicole Kidman). Ma ciò che inizia come un viaggio verso la guarigione si trasforma presto in una vera e propria sfida ai limitisopportazione.Nel corso di una settimana intensa e imprevedibile, Masha metterà alla prova sé stessa e i suoi ospiti, spingendoli sull’orlo del baratro. Ma riusciranno tutti ad affrontare i propri demoni? E Masha, sarà in grado di salvarli. e salvare sé stessa?Ladidebutta su Prime Video (in tutto il mondo, eccetto gli Stati Uniti) il 22 maggio 2025, con i primi due episodi disponibili da subito e nuovi appuntamenti ogni settimana.

