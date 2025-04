Tragedia durante una visita in carcere | 35enne uccisa dal marito a Burg

visita coniugale si è trasformata in un dramma sconvolgente all’interno del carcere di Burg, nella Germania orientale. Una donna di 35 anni è stata ritrovata senza vita in una delle stanze destinate agli incontri tra detenuti e familiari, durante una visita al marito, un uomo di 37 anni attualmente recluso nella struttura.Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì 3 aprile, e a fornire i primi dettagli su quanto accaduto sono fonti locali. Sarà l’autopsia, prevista per oggi, a chiarire le circostanze esatte della morte. Al momento, si sospetta che sia stato proprio il detenuto ad aver aggredito la donna durante l’incontro, anche se le dinamiche restano tutte da verificare. Le indagini sono state affidate alla polizia di Stendal, che ha avviato gli accertamenti con il supporto del personale del carcere. Thesocialpost.it - Tragedia durante una visita in carcere: 35enne uccisa dal marito a Burg Leggi su Thesocialpost.it Unaconiugale si è trasformata in un dramma sconvolgente all’interno deldi, nella Germania orientale. Una donna di 35 anni è stata ritrovata senza vita in una delle stanze destinate agli incontri tra detenuti e familiari,unaal, un uomo di 37 anni attualmente recluso nella struttura.Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì 3 aprile, e a fornire i primi dettagli su quanto accaduto sono fonti locali. Sarà l’autopsia, prevista per oggi, a chiarire le circostanze esatte della morte. Al momento, si sospetta che sia stato proprio il detenuto ad aver aggredito la donnal’incontro, anche se le dinamiche restano tutte da verificare. Le indagini sono state affidate alla polizia di Stendal, che ha avviato gli accertamenti con il supporto del personale del

Detenuto uccide la moglie durante una visita in carcere. Carcere di Capanne a Perugia, detenuto perde la vita dopo aver dato fuoco alla cella: “Reparto fatiscente, lo denunciamo da anni”. Visita alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino: "Diritti negati e condizioni disumane che tolgono il sonno". Livorno, tragedia in carcere: detenuto trovato morto in cella a 41 anni. Sanremo, emergenza carceri: detenuto prende a pugni medico durante visita. Tragedia carcere Capanne detenuto dà fuoco alla cella e muore nel rogo. Ne parlano su altre fonti

Germania, detenuto uccide la moglie durante la visita in carcere - Il corpo senza vita della donna è stato trovato in una delle stanze per gli incontri familiari ... (msn.com)

Tragedia in carcere: detenuto si toglie la vita con una busta di plastica - “Il detenuto italiano, di 50 anni, che nel carcere di Secondigliano-Napoli si è tolto la vita con un sacchetto di plastica attorno alla testa, è il 27esimo suicidio dall’inizio dell’anno. Ma il numero ... (napolitoday.it)

Tragedia durante una visita coniugale: donna strangolata in carcere - Una donna è stata trovata morta durante una visita coniugale al marito, condannato all'ergastolo. Le autorità confermano. (msn.com)