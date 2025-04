Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità nuovo fine settimana di potature sulla circonvallazione Gianicolense e contestualmente lavori su un fabbricato a piazza Flavio Biondo per questa ragione nella giornata di domani e fino alle 7:30 di domenica mattina le linee tranviarie 3:08 saranno sostituite integralmente da bus sempre domani tra le 7 e le 18 devi 11 linee i dettagli sumobilita.it domani pomeriggio in centro corteo tra Piazza Vittorio e via dei Fori Imperiali passando per via dello Statuto largo Brancaccio via Lanza via Cavour Largo Corrado Ricci chiusura ale deviazioni bus sempre in centro ma domenica mattina tra le 9:30 e le 11:30 manifestazione sportiva Run for autism a partenza e arrivo saranno a Piazza Bocca della Verità le strade interessate dalla manifestazione e le deviazioni bus sono sulmobilita.