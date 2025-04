Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 4 aprile

Leggi su Tpi.it

: ledel 4Questa sera, venerdì 42025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuovadi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblicogeneralista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladi? Ecco tutte le informazioni.Ilknur si reca nell’albergo dove alla Tarik e, gentilmente, gli chiede di perdonare Yesim per il suo brutto carattere ma cerca in lui un po’ comprensione. In particolare, gli chiede di far riavere Oyku a Yesim. Tarik la insulta, le dàbugiarda e la caccia in malo modo.