Torna il tram a Piazza Vittoria

tram tornerà finalmente a Piazza Vittoria, e presto raggiungerà anche Piazza Sannazaro. Un tassello importante del progetto noto come ‘tram del mare’, che qualche anno fa presentammo in Commissione, da lunedì prenderà vita e concretezza": a dare l'annuncio Nino Simeone, presidente della. Napolitoday.it - Torna il tram a Piazza Vittoria Leggi su Napolitoday.it “Iltornerà finalmente a, e presto raggiungerà ancheSannazaro. Un tassello importante del progetto noto come ‘del mare’, che qualche anno fa presentammo in Commissione, da lunedì prenderà vita e concretezza": a dare l'annuncio Nino Simeone, presidente della.

Torna il tram in piazza Sannazaro. Via Acton ridotta a 2 corsie: basoli al posto dell’asfalto. Un anno di lavori - Partono i lavori per riportare il tram da San Giovanni a piazza Sannazaro. Dureranno un anno. Via Acton ridotta da 3 a 2 corsie. Tornano i cavi elettrici aerei alla Riviera di Chiaia. (fanpage.it)

Tram 19, il ritorno a piazza Risorgimento avverrà (forse) nel 2035 - I cantieri per il prolungamento della metro C alla stazione Ottaviano dovrebbero iniziare a gennaio 2026 e durare 9 anni ... (romatoday.it)

Lavori in Piazza dell’Unità a Bologna: “Alberi tagliati e rumore. Il tram cambi tracciato” - Residenti e negozianti preoccupati per gli imminenti cantieri nella zona. “Saranno cancellati posti auto e ci sarà un costante sferragliare di sottofondo”. Rinnovato l’appello a far passare l’infrastr ... (msn.com)