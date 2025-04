Ilrestodelcarlino.it - Torna il Circo Paniko, un mese di eventi

Giochi di prestigio, acrobazie, illusionismo e tanta musica.no a Bologna i tendoni della compagnia nomadeche lo scorso inverno è stata accolta dalla città con un entusiasmo da ‘tutto esaurito’ ogni sera. L’edizione primaverile sarà ospitata sempre dal grande spazio verde di Villa Pini (Via del Carpentiere, 12) con un programma da oggi al 4 maggio che mette insieme sogni e desideri dei bambini, delle loro famiglie e dei ragazzi. Ogni appuntamento è una occasione di incontro e dì stupore. Comese che inaugura questa sera il ricco cartellone, portando in scena il meglio del repertorio del. "Lo spettacolo, dicono, è una carrellata di "kose" - "", un Cabaret sperimentale che propone al pubblico la ricerca deldegli ultimi mesi, nuove "kose" in ambito artistico, acrobatico, comico e musicale (rigorosamente con musica dal vivo).