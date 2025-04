Tony Colombo parla ai fan per la prima volta dopo l’assoluzione | “Presto ci riabbracceremo da vicino”

Tony Colombo ai fan: "Grazie per tutto ciò che avete fatto per me in questi mesi". E annuncia l'uscita il 10 aprile nel nuovo singolo. Leggi su Fanpage.it La nota audio diai fan: "Grazie per tutto ciò che avete fatto per me in questi mesi". E annuncia l'uscita il 10 aprile nel nuovo singolo.

Tony Colombo parla ai fan per la prima volta dopo l'assoluzione: "Presto ci riabbracceremo da vicino". Tina Rispoli lascia il carcere: la moglie di Tony Colombo, accusata di essere un boss, ai domiciliari. Tina Rispoli, domiciliari concessi per la moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. L'avvocato di Tony Colombo: “Nessuna sentenza a sorpresa. Estraneo ad ambienti criminali”. Tina Rispoli ai domiciliari, Tony Colombo resta in carcere: a marzo la sentenza. Tony Colombo ai domiciliari, lascia il carcere come Tina Rispoli: di cos'è accusato il cantante neomelodico. Ne parlano su altre fonti

Tony Colombo parla ai fan per la prima volta dopo l’assoluzione: “Presto ci riabbracceremo da vicino” - Tony Colombo torna a parlare ai fan per la prima volta dopo l'assoluzione: e lo fa ringraziandoli tutti e dando loro appuntamento al 10 aprile per l'uscita del suo nuovo singolo, "T'aspetto fore ‘e co ... (fanpage.it)

Assolto Tony Colombo, il legale Sorge a Radio CRC: “Persona estranea ai mondi in questione” - «La difesa ha dimostrato che Tony Colombo è estraneo ai mondi in questione. L’esito processuale sorprende solo chi crede che durante le indagini venga emesso un verdetto definitivo: è un problema ... (unita.it)

Tony Colombo torna in scena: nuovo singolo in arrivo e tour europeo al via - Dopo un periodo lontano dalle scene, Tony Colombo è pronto a far vibrare di nuovo i cuori dei fan con la sua musica. Il cantautore neomelodico ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo singolo “ ... (vocedinapoli.it)