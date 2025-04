Quotidiano.net - Tom Cruise ricorda Val Kilmer per la prima volta. L’inchino davanti alla platea di Las Vegas

Roma, 4 aprile 2025 – “Un’ultima cosa, chi è il pilota migliore: tu o io?”. È la battuta con cui ‘Ice Man’, Val, in Top Gun: Maverick, sequel del film cult del 1986, si congeda da ‘Maverick’ Tom. L’attore, già provato per il tumoregola, compare nella pellicola per un cameo. E anche in scena si mostra malato, tanto che la sua voce è figlia di effetti speciali con lo zampino dell’intelligenza artificiale. “Questo è un bel momento, non roviniamolo”, la risposta ironica di ‘Maverick’. Una scena toccante, che racchiude il senso del rapporto tra i due personaggi. È stata l’ultima apparizione disul grande schermo. Pare sia stato proprioa volere a tutti i costi l’amico-collega nel sequel campione di incassi di Top Gun. Ieri, a pochi giorni dmorte di Val, il divo di Hollywood lo hato con un breve e sentito omaggio durante la prestazione della Parmount Pictures al CinemaCon di Las