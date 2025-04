Cinemaserietv.it - Tom Cruise rende omaggio a Val Kilmer: “Ti auguro il meglio per il prossimo viaggio”

Tomha resoa Val, morto martedì scorso all’età di 65 anni. Lo ha fatto sul palco del Cinemacon, che si tiene in questi giorni a Las Vegas, dove ha chiesto un attimo di raccoglimento per l’attore scomparso, con il quale aveva collaborato in due occasioni.TomPrima di parlare del suofilm, Mission: Impossible – The Final Reckoning, di cui è stato presentato un trailer –ha chiesto ai presenti un attimo di silenzio per, con il quale ha recitato nei due film di Top Gun, il secondo dei quali uscito nel 2022. Come scrive Variety,ha dichiarato:“Mi piacerebberead un mio caro amico, Val. Non riesco ad esprimere quanto ammiri il suo lavoro e quanto sia onorato e grato che abbia fatto parte del cast di Top Gun e di Top Gun: Maverick, ventidue anni dopo.