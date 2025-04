Sport.quotidiano.net - Tolentino. Il presidente Romagnoli suona la carica:: "La partita contro l’Urbino è come una finale»

"Ladi domenicaè una. Vogliamo accedere ai playoff e giocarci le nostre chance di accesso in serie D". Così Marcodel, in vista del delicato sdiretto che attende i cremisila compagine ducale. Un’autentica gara da dentro o fuori per entrare negli spareggi promozione, da non sbagliare, con ilche potrà contare su tutto il calore del pubblico per provare a ottenere i punti decisivi. "Abbiamo bisogno – dice il– di tutta la spinta del popolo cremisi, questarappresenta per noi una, etale andrà interpretata e giocata ad un livello tecnico e agonistico assoluto per portare a casa un risultato favorevole. Avremo di fronte una tra le formazioni più forti del campionato, che nel girone di ritorno ha imposto il proprio ritmo a tante squadre della categoria, sono convinto che sarà unamolto avvincente".