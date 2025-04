Oasport.it - Tiro a segno: Perez Pena avanti nella pistola 25 m dopo la prima parte di qualifiche in Coppa del Mondo

Va in archivio ladi qualificazione della25 metri femminile, segmento che ha aperto il day-2 di competizioni in quel di Buenos Aires, città dell’Argentina che sta ospitando in questi giorni latappa valida per ladel2025 di. In occasione dello stage di precisione, a salire in cattedra è stata Andrea. La tiratrice dell’Ecuador nello specifico ha conquistato il totale di 293, sfruttando tre serie in cui ha marcato 97-99-97. A due lunghezze di distanza si è invece accomodata la cinese Pengwen Zu, seconda con 291, stesso score messo a referto dall’ungherese Veronica Major, terza con 291, Quarto posto poi per l’indiana Manu Bhaker, la quale ha segato 290 precedendo la kazaka Irina Yunusmetova e la connazionale Simranpreet Kaur Brad, entrambe con lo stesso parziale.