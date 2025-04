Universalmovies.it - Thunderbolts* | Un dietro le quinte dal film Marvel

Leggi su Universalmovies.it

Un lungoleda, ilStudios in arrivo al cinema, è stato diffuso questa notte in occasione del CinemaCon di Las Vegas.Manca sempre meno al lancio nelle sale, ed è per questo che per Kevin Feige e company ogni occasione è buona per dare pubblicità a quello che molti hanno considerato un “quasi Avengers“. Presente sul panel del CinemaCon, infatti, il CEO diStudios ha offerto un nuovo sguardo amostrando alcune sequenze dalle. Ovviamente il breve video offre anche brevi dichiarazioni da parte dei protagonisti, alcuni dei quali presenti alla convention.Il video è da questa mattina disponibile anche sui canali social ufficiali.Cosa SappiamoIlè stato diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura.