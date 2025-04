Formiche.net - The tariff bombshell, implicazioni geoeconomiche dei dazi di Trump

“Penso che la scelta degli Stati Uniti sia una scelta sbagliata”, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando in un’intervista al TG1 l’ondata digeneralizzati annunciata da Donald. Una mossa che rischia di innescare uno shock economico globale, con effetti devastanti non solo per l’economia statunitense, ma anche per l’Europa e molti Paesi in via di sviluppo. Come sostengono due esperti dell’European Council on Foreign Relations, Agathe Demarais e Tobias Gehrke, entrambi senior policy fellow esperti di geoeconomia, la nuova politica commerciale americana sembra una “rivoluzionearia” con profonde.Un colpo all’economia americanaSecondo Demarais, “al momento è difficile dire quale sarà l’impatto deiUsa, anche perché le dichiarazioni disembrano cambiare a seconda dell’umore, senza una logica apparente”.