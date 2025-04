Quotidiano.net - Terre di Serrapetrona: il successo del vino Robbione da Vernaccia Nera

Leggi su Quotidiano.net

La cantinadisi estende per 66 ettari e conta di un vigneto di 21 ettari, diviso in 7 appezzamenti con diverse esposizioni. È nata alla fine degli Anni 90, dalla volontà di alcuni imprenditori della zona di rinnovare e valorizzare i vini da, in particolare un vitigno a bacca rossa unico nelle caratteristiche, selezionato e coltivato dai contadini nel piccolo territorio di. L’uva era solitamente impiegata per la produzione dispumante, ladi, che aveva conquistato grande notorietà comedella festa, da merenda e della tradizionale colazione pasquale marchigiana. Partendo da un’antica testimonianza riportata nell’Annuario per la Viticoltura e l’Enologia del 1893, che descrive come dalladisi potesse ottenere unfermo tra i più apprezzati delle Marche, è sorta così la nuova impresa: permettere al vitigno di esprimersi in una nuova forma, grazie alla quale far emergere le qualità organolettiche e il potenziale evolutivo.