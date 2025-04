Terranuova Traiana Grande attesa per il match con il Livorno

Terranuova Traiana, che domenica al Matteini, riceverà la visita della capolista Livorno, vorrà vendere cara la pelle per cercare di far punti contro una squadra che, per organico, è nettamente la più forte del girone, come ha dimostrato ampiamente nel corso della stagione. Per gli uomini di Paolo Indiani, tra l'altro, il match che si giocherà in terra valdarnese potrebbe essere veramente decisivo perché in caso di vittoria la promozione in Lega Pro sarebbe matematica e anche un pareggio potrebbe bastare, a patto che la Fulgens Foligno non vinca. Ma i ragazzi di Marco Becattini non possono certo stare a sottilizzare, da qui alla fine sono tutte finali e anche contro gli amaranto i biancorossi dovranno cercare di far punti per continuare a coltivare il sogno salvezza.

