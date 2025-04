Ternana partono le verifiche per il progetto stadio | Abbattimento degli spalti in base alla categoria di militanza

progetto dello stadio della Ternana è entrato in una nuova fase. La società di via della Bardesca ha infatti presentato la documentazione richiesta dal Comune di Terni nel corso della giornata di giovedì 3 aprile. La palla dunque passa all’amministrazione Comunale o meglio ai tecnici che. Ternitoday.it - Ternana, partono le verifiche per il progetto stadio: “Abbattimento degli spalti in base alla categoria di militanza” Leggi su Ternitoday.it Ildellodellaè entrato in una nuova fase. La società di via della Bardesca ha infatti presentato la documentazione richiesta dal Comune di Terni nel corso della giornata di giovedì 3 aprile. La pdunque passa all’amministrazione Comunale o meglio ai tecnici che.

Ternana, partono le verifiche per il progetto stadio: “Abbattimento degli spalti in base alla categoria di militanza”. Ne parlano su altre fonti

Stadio-Clinica, presentata in Comune la documentazione aggiornata: «Ternana sarà apripista» - di Mattia Farinacci Altro fondamentale passo in avanti per la realizzazione del progetto stadio-clinica nella mattinata di giovedì, quando una delegazione della Ternana Calcio è arrivata a Palazzo Spa ... (umbria24.it)

Ternana, presentato progetto nuovo stadio: tutti i dettagli - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)