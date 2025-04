Ternana Abate ai saluti | | Coscienza pulita

Ternana proverà a colmare la distanza dalla capolista Entella in questi ultimi 4 appuntamenti. Dopo il pesantissimo 4-1 incassato con la Lucchese, la società nei giorni scorsi ha deciso di esonerare il tecnico Abate per affidarsi di nuovo a Liverani. "Con grande dispiacere, ma anche con immensa gratitudine, voglio salutare la Ternana, la città, la sua gente ed i tifosi rossoverdi che in questi mesi ci hanno sostenuto con passione ed entusiasmo – le parole di Abate -. Con il vostro calore avete reso questa esperienza indimenticabile: il vostro sostegno è stato la vera anima della squadra e continuerà ad esserlo. Grazie ai miei giocatori, i veri protagonisti di un percorso che, anche nei momenti di difficoltà, ha dimostrato il valore di un gruppo unito e determinato, rendendo ordinario quello che ordinario non era. Sport.quotidiano.net - Ternana. Abate ai saluti:: "Coscienza pulita» Leggi su Sport.quotidiano.net Nell’ultimo mese che condurrà tutte le squadre verso l’epilogo della stagione, laproverà a colmare la distanza dalla capolista Entella in questi ultimi 4 appuntamenti. Dopo il pesantissimo 4-1 incassato con la Lucchese, la società nei giorni scorsi ha deciso di esonerare il tecnicoper affidarsi di nuovo a Liverani. "Con grande dispiacere, ma anche con immensa gratitudine, voglio salutare la, la città, la sua gente ed i tifosi rossoverdi che in questi mesi ci hanno sostenuto con passione ed entusiasmo – le parole di-. Con il vostro calore avete reso questa esperienza indimenticabile: il vostro sostegno è stato la vera anima della squadra e continuerà ad esserlo. Grazie ai miei giocatori, i veri protagonisti di un percorso che, anche nei momenti di difficoltà, ha dimostrato il valore di un gruppo unito e determinato, rendendo ordinario quello che ordinario non era.

