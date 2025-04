Tentano un furto ma vengono fatti scappare e ripresi dal sistema videosorveglianza comunale

scappare senza bottino per l'arrivo dei carabinieri grazie alla proprietaria che ha allertato il 112 e al sistema di videosorveglianza comunale che ne ha ripreso la scena. Storia a lieto fine per una famiglia di Caggiano, nel Tanagro, dove grazie all'impianto di videosorveglianza installato dal Comune guidato dal sindaco Modesto Lamattina, due ladri che stavano tentando il furto ai danni di una casa privata, sono stati costretti a scappare senza bottino perché messi in fuga dalla vittima e filmati dalle telecamere.L'episodio è avvenuto in via Enrico Quaranta, nel centro del paese. I due malviventi, si stavano addentrando nell'abitazione di una famiglia del posto quando, rilevata la presenza dalle telecamere di videosorveglianza comunale di due persone sospette e dal volto coperto e l'allarme lanciato dalla proprietaria della casa, sul posto sono giunti subito i carabinieri, insieme al sindaco e alla protezione civile, facendo così scappare i ladri a mani vuote.

