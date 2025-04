Veneziatoday.it - Tennis, chi ha vinto il torneo di 3ª categoria di Chioggia

Leggi su Veneziatoday.it

Concluso al Tcilmaschile di 3ªdiretto da Claudio Boscolo Anzoletti con la supervisione di Evelyn Bacci. Erano 50 i giocatori in lizza, su tutti Giorgio Ruggeri under 18 del Virtus Bologna che in due set hala finale con il giocatore di casa Matteo Spinadin.