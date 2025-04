Ilrestodelcarlino.it - "Teniamo il focus sull’eccellenza. Dall’Europa vogliamo linee guida chiare"

– segue dalla prima – (.) Non possiamo sottovalutare queste conseguenze per le nostre imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni che già affrontano quotidianamente difficoltà legate alla concorrenza globale, al caro energia, all’innovazione tecnologica e alla necessità di rimanere competitive in un mercato internazionale in continua evoluzione, con sfide impegnative, come quelle della digitalizzazione e della sostenibilità. Ci aspettiamouna negoziazione costruttiva eguideche permettano alle imprese di rivedere le strategie commerciali. È inoltre fondamentale evitare guerre tariffarie che potrebbero generare un’escalation protezionistica pericolosa e che minerebbero la struttura stessa degli scambi e delle produzioni internazionali con profonde ricadute peggiorative sul Pil del nostro Paese.