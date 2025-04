Primacampania.it - Teatro CortéSe, in scena la commedia “Una notte con Dora” di Marco Lanzuise

NAPOLI – La stagione teatrale delai Colli Aminei prosegue con un appuntamento all’insegna dellabrillante. Sabato 5 aprile alle ore 21.00 e domenica 6 alle ore 18.00, il palcoscenico accoglierà, autore, regista e interprete della spassosain due atti Unacon, affiancato da un cast di attori composta da: Feliciana Tufano, Mario Arienzo e Peppe Miccio. La trama si sviluppa attorno al Giudice Adolfo Mazzarella, un uomo ligio alle regole e alla morale, che si trova coinvolto, suo malgrado, in una vicenda tanto esilarante quanto rocambolesca. Dopo aver denunciato una giovane escort che esercita di fronte casa sua, viene svegliato nel cuore dellaproprio dalla stessa donna,, la quale, per una serie di circostanze, riesce a farsi ospitare in casa del magistrato.