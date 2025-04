Teatro comunale Mario Spina ultimo appuntamento della stagione con Veronica Pivetti

ultimo appuntamento di stagione al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, diretto dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, mercoledì 9 aprile alle 20.45: in programma L’inferiorità mentale della donna - un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole, con Veronica Pivetti che ci racconta, attraverso bizzarre teorie della scienza e della medicina, l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia moderna: la donna. Un condensato di cliché della cultura maschilista che la Pivetti porta in scena con l’ironia che la contraddistingue. Ad accompagnarla sul palco il musicista Anselmo Luisi che, insieme all’attrice, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile. Lo spettacolo di Giovanna Gra è liberamente ispirato all’omonimo trattato, “L’inferiorità mentale della donna” di Paul Julius Moebius ed è diretto da Gra&Mramor; una produzione a. Lanazione.it - Teatro comunale Mario Spina, ultimo appuntamento della stagione con Veronica Pivetti Leggi su Lanazione.it Arezzo, 4 aprile 2025 –dialdi Castiglion Fiorentino, diretto dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, mercoledì 9 aprile alle 20.45: in programma L’inferiorità mentaledonna - un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole, conche ci racconta, attraverso bizzarre teoriescienza emedicina, l’unico, vero, orrorifico Frankensteinstoria moderna: la donna. Un condensato di clichécultura maschilista che laporta in scena con l’ironia che la contraddistingue. Ad accompagnarla sul palco il musicista Anselmo Luisi che, insieme all’attrice, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile. Lo spettacolo di Giovanna Gra è liberamente ispirato all’omonimo trattato, “L’inferiorità mentaledonna” di Paul Julius Moebius ed è diretto da Gra&Mramor; una produzione a.

Teatro comunale Mario Spina, ultimo appuntamento della stagione con Veronica Pivetti. Venerdì 4 aprile la consegna dei diplomi al Teatro Mario Spina -. Stagione Teatro Mario Spina. Si riapre il sipario del Teatro Comunale Mario Spina: sette spettacoli in cartellone per la stagione 2024/25. Adesso è possibile dire "sì" anche a teatro: il palco dello Spina nuova location per matrimoni. Gran Galà dello Sport, a Castiglion Fiorentino brillano le stelle dello sport. Ne parlano su altre fonti

Teatro comunale Mario Spina, ultimo appuntamento della stagione con Veronica Pivetti - Toscana Aeroporti ha presentato il piano per la bella stagione: verranno toccate nuove città e potenziati altri tragitti. "Ci sono prospettive entusiasmanti- spiega il presidente della società Marco ... (lanazione.it)

Pillole di me, Benvenuti allo Spina - Arezzo, 6 marzo 2025 – Stasera alle 20.45, va in scena al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, diretto dall’Associazione culturale CapoTrave/Kilowatt, Pillole di me ... (lanazione.it)

Cinema Teatro Comunale Mario Spina - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... (mymovies.it)