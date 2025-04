Tassa di soggiorno crescono i guadagni dello Stato e si lamentano i turisti | 12 miliardi di euro nel 2025

Notizie.com - Tassa di soggiorno, crescono i guadagni dello Stato e si lamentano i turisti: 1,2 miliardi di euro nel 2025

per quanto riguarda ladie inon possono che lamentarsi. Previsti 1.2per ildie si: 1.2dinel(Notizie.com)Tutte le strutture ricettive per quest’anno si trovano aumentate le imposte nei confronti dei villeggianti, cosa che genererà un introito maggiore nelle cassema che rischia di far crollare anche il turismo. Per fare un esempio, gli alberghi a 1 stella vedranno passare ladida 2.50a 3.50 a persona, gli alberghi a due stelle da 3.50a 4,90 e così via. Un rincaro che mira a sostenere diverse iniziative come la manutenzione di spazi pubblici, la promozione del turismo locale e la sicurezza.