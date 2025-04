Quotidiano.net - Tanti auguri Microsoft! L’azienda fondata dal visionario Bill Gates oggi compie 50 anni

Il 4 aprile 1975, due giovani amici d’infanzia,e Paul Allen, fondaronoad Albuquerque, nel New Mexico, con una visione che all’epoca sembrava utopistica: “Un computer su ogni scrivania e in ogni casa”. Cinquant’dopo, quella profezia non solo si è avverata, ma ha trasformatoin una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo, un pilastro dell’innovazione che ha ridefinito il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci connettiamo. In questo articolo celebriamo il mezzo secolo di vita di, ripercorrendo la sua storia, le parole dei suoi protagonisti e i piani per le celebrazioni, con un occhio di riguardo all’Italia. Gli albori: da un garage al primo successo con l’Altair 8800 La storia diinizia con un’intuizione geniale. Nel 1974,e Allen, allora studenti appassionati di informatica, lessero un articolo su Popular Electronics che presentava l’Altair 8800, uno dei primi microcomputer disponibili in kit.