Unlimitednews.it - Tanti auguri a Robert Downey Jr., l’interprete di Iron Man compie 50 anni

ROMA (ITALPRESS) –JohnJr.50. Nato a New York, esordisce sul grande schermo, insieme al padreSr. e all’attore francese Benoit Moussoulox, già all’età di cinque. Nel 1993 è candidato per la prima volta all’Oscar al miglior attore e vince un premio BAFTA per l’interpretazione di Charlie Chaplin nel film Charlot.Nel 2000 si unisce al cast della serie TV Ally McBeal, grazie alla quale riceve un Golden Globe per il miglior attore non protagonista in una serie e lo Screen Actors Guild Award per il miglior attore in una serie commedia. Il suo personaggio è eliminato dalla serie quando l’attore viene licenziato a causa di due arresti per droga avvenuti tra la fine del 2000 e l’inizio del 2001.A partire dal 2008,si impone all’attenzione internazionale grazie al ruolo del supereroeMan, apparendo nei film del Marvel Cinematic Universe sia nel ruolo principale, sia come membro di un cast corale o in un cameo.