Tajani | non si negozia per singoli Stati

negoziare con gli Stati Uniti perché la competenza del commercio internazionale è della Commissione europea. Quindi tratta il commissario Sefcovic, ascoltando e confrontandosi con noi". Queste le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione ministeriale della Nato. "Poi bisogna lavorare con gli americani a livello europeo per arrivare a una riduzione. Io mi auguro che si possa arrivare a una riduzione della metà. Cioè arrivare soltanto a un aumento del 10% dei dazi", ha aggiunto Tajani.

Controdazi della Cina del 34%. Tajani: "I singoli Stati non possono negoziare con gli Stati Uniti". Dazi, Tajani: l'Italia non può negoziare con gli Usa, è competenza Ue. Dazi: Piazza Affari sprofonda come l'11 settembre. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal su auto" - A Piazza Affari calo come nel giorno dell'attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Tajani: "Non si fa la pace senza l'Europa".

