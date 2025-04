Taglio profondo a un pollice mentre usa un attrezzo Operaio finisce in Chirurgia

Taglio molto profondo a un pollice. È accaduto poco prima delle 13 di ieri alla Saviola di Mortara. Vittima un Operaio di 26 anni che, soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, è stato trasportato in elisoccorso alla Multimedica di Sesto San Giovanni, specializzato nella Chirurgia della mano. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano anche se, come prassi in questi casi, a procedere sarà poi il personale dell’Ats. Ilgiorno.it - Taglio profondo a un pollice mentre usa un attrezzo. Operaio finisce in Chirurgia Leggi su Ilgiorno.it Stava lavorando con una sega circolare quando, per ragioni che saranno stabilite dagli ispettori Ats, intervenuti sul posto, si è procurato unmoltoa un. È accaduto poco prima delle 13 di ieri alla Saviola di Mortara. Vittima undi 26 anni che, soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, è stato trasportato in elisoccorso alla Multimedica di Sesto San Giovanni, specializzato nelladella mano. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano anche se, come prassi in questi casi, a procedere sarà poi il personale dell’Ats.

Martin, infortunio al pollice della mano sinistra: le news dall'Austria. Anziano accoltellato, la confessione del 15enne: «Non so che cosa mi sia scattato». Qualifiche Austria, Martin: "Pole che vale per 10, di un altro mondo" - News - MotoGP. SBK: Rea out per Cremona, Canepa al suo posto. Infortunio in doccia per Martin: il bizzarro incidente prima della pole. Taglio profondo mentre lavora, in ospedale un 41enne. Ne parlano su altre fonti

Taglio profondo a un pollice mentre usa un attrezzo. Operaio finisce in Chirurgia - Stava lavorando con una sega circolare quando, per ragioni che saranno stabilite dagli ispettori Ats, intervenuti sul posto, ... (ilgiorno.it)

Qual è il post operatorio di un intervento alla mano per pollice a scatto? - da poco, ho effettuato un intervento alla mano per pollice a scatto. Alla punta del dito, ho una sensazione come se fosse ancora un po' addormentato. Il dottore mi ha prescritto Normast mps bustine. (pazienti.it)

Gli sfugge la smerigliatrice e si provoca un taglio profondo alla pancia: operato d’urgenza, è grave - tra i quali l'affilatura e il taglio. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, gli è scivolato via, ferendolo. A dare l'allarme sono stati i famigliari, che hanno ... (fanpage.it)