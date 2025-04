Swap Party torna il mercatino dello scambio e del riuso nel segno della sostenibilità

torna con il primo evento dedicato unicamente alle pratiche di scambio. Domenica 13 aprile Magnisi studio ospita il primo Swap Party Comenuovo, uno spazio in cui poter sperimentare una pratica sostenibile da riscoprire e rivalorizzare, quella dello scambio.Sarà. Palermotoday.it - Swap Party, torna il mercatino dello scambio e del riuso nel segno della sostenibilità Leggi su Palermotoday.it L'associazione Comenuovo Apscon il primo evento dedicato unicamente alle pratiche di. Domenica 13 aprile Magnisi studio ospita il primoComenuovo, uno spazio in cui poter sperimentare una pratica sostenibile da riscoprire e rivalorizzare, quella.Sarà.

"Oggi si scambia!", torna in città la giornata dello scambio gratuito di oggetti e abiti - Torna a Novara l'appuntamento con lo swap party targato Assa. Sabato 12 aprile, dalle 10 alle 17, negli spazi dell'isola ecologica di via Sforzesca è infatti in programma l'ottava edizione di "Oggi si ... (novaratoday.it)

The Swap Party a Condominio Marconi - Domenica 30 marzo torna al Condominio Marconi The Swap Wave Project, l'evento di scambio vestiti usati. "Porta i tuoi, prendi quelli che ti piacciono" è il motto del progetto che promuove uno shopping ... (romatoday.it)