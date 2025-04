Svezia-Italia oggi in tv Nations League calcio femminile | orario programma streaming

oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 19:00 torna in campo la Nazionale Italiana di calcio femminile, pronta ad affrontare la Svezia nel match valido per Nations League. Impegno non facile per le azzurre, motivate a riscattarsi alla Strawberry Arena di Solna dopo la sconfitta interna subita contro la Danimarca.LA DIRETTA LIVE DI Svezia-Italia DI calcio femminile DALLE 19.00Il K.O contro le nordiche ha spezzato quella striscia iper positiva caratterizzata da otto risultati utili consecutivi. Una doccia fredda per l ragazze di Andrea Soncin, chiamate ad affrontare una grande partita per non complicare ulteriormente la loro rincorsa verso i primi due piazzamenti nel Gruppo 4 che, ricordiamo, sono indispensabili per rimanere nella cosiddetta Lega A in ottica qualificazione ai Mondaili 2027Tra le convocate del CT spicca il nuovo nome di Camilla Forcinella, portiere del Genoa. Oasport.it - Svezia-Italia oggi in tv, Nations League calcio femminile: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Una vittoria per tornare in carreggiata., venerdì 4 aprile, alle ore 19:00 torna in campo la Nazionalena di, pronta ad affrontare lanel match valido per. Impegno non facile per le azzurre, motivate a riscattarsi alla Strawberry Arena di Solna dopo la sconfitta interna subita contro la Danimarca.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00Il K.O contro le nordiche ha spezzato quella striscia iper positiva caratterizzata da otto risultati utili consecutivi. Una doccia fredda per l ragazze di Andrea Soncin, chiamate ad affrontare una grande partita per non complicare ulteriormente la loro rincorsa verso i primi due piazzamenti nel Gruppo 4 che, ricordiamo, sono indispensabili per rimanere nella cosiddetta Lega A in ottica qualificazione ai Mondaili 2027Tra le convocate del CT spicca il nuovo nome di Camilla Forcinella, portiere del Genoa.

