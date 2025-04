Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025 26 | elenchi aggiuntivi prima fascia GPS domanda dal 14 aprile RISPOSTE AI QUESITI

elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: sarà possibile presentare domanda dal 14 al 29 aprile 2025. Requisito di accesso: specializzazione sostegno e/o abilitazione posto comune, anche conseguite all'estero. Possibile inserirsi con riserva, termine ultimo per acquisire il titolo 30 giugno 2025.

Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI. Conferma della supplenza per il docente di sostegno, rimane il diritto di partecipare anche alla call veloce. CHIARIMENTI. Assunzioni sostegno da Gps, niente immissioni in ruolo e supplenze: in migliaia beffati ora temono l'arrivo degli specializzati Indire e all'estero. Docenti e nomine da GPS sostegno: cosa succede in caso di rinuncia al ruolo da concorso?. Passaggio di ruolo su posto di sostegno: non è più richiesta l'abilitazione su materia [Nuovo CCNI e chiarimenti]. Immissioni in ruolo e incarichi supplenze Gps sostegno 2024/25: facciamo il punto - Rivedi la Diretta.

