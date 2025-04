SuperG dopo Brignone cade anche Gaia Viel | trasporta in elicottero in codice rosso

dopo l'incidente occorso a Federica Brignone, caduta durante i campionati italiani di sci alpino in Val di Fassa in Trentino, un'altra caduta ha spaventato il SuperG. Stavolta è toccato alla sciatrice bellunese Gaia Viel, atleta di 20 anni, che è stata trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. La ventenne originaria di Longarone, tesserata per lo Sci Club Drusciè-Cortina e scesa in pista col pettorale 18, ha battuto violentemente la schiena. Viel non ha mai perso conoscenza e le sue condizioni non preoccupano, ma è stata comunque stabilizzata sul posto e portata via in elicottero. In ospedale sarà sottoposta a ulteriori esami medici. Brignone, invece, si è fratturata tibia e perone, rompendosi i legamenti del ginocchio.

