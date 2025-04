Lapresse.it - Sud Corea: Yoon si scusa con il Paese, grande rammarico

Seul (del Sud), 4 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente depostoSuk Yeol si èto con il, dopo che la Corte costituzionale delladel Sud ha confermato il suo impeachment. In una nota rilasciata tramite il suo team di difesa, ha affermato di provare unper non essere riuscito a soddisfare le aspettative della gente. “È stato unonore poter lavorare per la Repubblica di”, ha dichiarato, aggiungendo che pregherà per ladel Sud e per la sua gente.