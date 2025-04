ANCONA - Brutta avventura, ieri, per un gruppo didel Liceodi Ancona inin Sicilia. Un gruppo di, infatti, sarebbe stato minacciato da alcuni ragazzi.

Corriereadriatico.it - Studenti del Rinaldini in gita scolastica a Palermo minacciati (mostrando anche coltelli) fuori dal museo del sacerdote anti mafia beato Puglisi

Gita negata al Rinaldini di Ancona: «I ragazzi si comportano male». È la classe del video della vodka.

Gita annullata all’ultimo minuto, mancano accompagnatori: genitori protestano contro i docenti, interviene la Polizia.

"Cancelli chiusi" e studenti al freddo: «Sono inesattezze, abbiamo rispettato il regolamento».

Caos al Liceo, gita annullata all’ultimo: genitori bloccano i bus, arriva la polizia.

Gite scolastiche troppo care: «Nelle Marche resta a casa uno studente su tre».

Svastiche in aula e meme con i prof vestiti da Hitler, docenti non danno disponibilità ad accompagnare classe in gita: annullata.