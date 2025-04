Ilrestodelcarlino.it - Strappo interno nella Lega: "La maggioranza non è compatta"

"È un’altra dimostrazione che lanon è". Narciso Ricotta (Pd) commenta la nota di Aldo Alessandrini, capogruppoSalvini Macerata, in cui l’esponente del Carroccio condivide l’insufficienza degli spazi di sosta lamentati dai residenti in centro a causa dell’installazione di cantieri relativi agli interventi di edilizia pubblici sottolineando la necessità di adeguati provvedimenti all’amministrazione, di cui il suo partito è parte integrante. "Il problema - osserva Ricotta - è che lava in ordine sparso quando il sindaco non fa sintesi garantendo così la coesione". Tra un anno i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. "Questo ennesimo gesto dimostra la divisione interna. Quattro anni fa Parcaroli è uscito dal cilindro evitando i litigicoalizione di centrodestra per chi fosse il candidato sindaco, ma adesso il problema sta tornando di nuovo a galla.