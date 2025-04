Storia delle Torri Gemelle | il World Trade Center di New York tra grandezza e tragedia

Il World Trade Center di New York era un complesso di sette edifici, tra cui le iconiche Torri Gemelle, progettato da Minoru Yamasaki e Leslie Robertson. Inaugurato nel 1973, il complesso si trovava a Lower Manhattan ed era un importante centro finanziario. Le Torri Gemelle, che erano tra i grattacieli più alti del mondo, furono distrutte negli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Nel 1962, l'Autorità Portuale di New York e New Jersey affidò all'architetto Minoru Yamasaki il progetto di quello che sarebbe diventato uno dei complessi più iconici della città: il World Trade Center. Composto dalle famose Torri Gemelle, il progetto prevedeva un sistema innovativo di ascensori e un telaio strutturale "a tubo" per garantire resistenza al vento e agli incendi. La costruzione, che iniziò nel 1966, culminò nel completamento del complesso nel 1972 e fu inaugurato ufficialmente il 4 aprile del 1973.

