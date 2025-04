Quifinanza.it - Stipendio chiaro prima dell’assunzione: le nuove regole Ue

La firma di un contratto, che si auspica apra le porte a un durevole rapporto di lavoro, dovrebbe essere sempre preceduta dalla piena consapevolezza di tutto ciò che atterrà all’esperienza aziendale, retribuzione compresa. Tuttavia l’informazione relativa al compenso mensile previsto per lo svolgimento delle mansioni non è sempre così facilmente ottenibile. Ciò soprattutto durante i primi contatti con il potenziale datore di lavoro e in sede di colloquio. Proprio per questo è stata redatta la direttiva UE 970/2023, mirata a garantire la piena trasparenza retributiva.Tra non molto gli Stati membri, Italia compresa, dovranno recepire i contenuti di questo testo comunitario, con norme nazionali ad hoc. Ecco allora che cosa sapere e in che modo i diritti dei lavoratori saranno presto potenziati.