Statuto Football Club | un album di calcio romantico al Glue di Firenze

È un, a misura d’uomo, quello che crossa la palla in area ai ricordi virati nostalgia di ’’, l’che la band torinese presenta sabato sera (ore 21) alAlternative Concept Space di via Fanti. "Recuperiamo grandi successi come ‘Una vita da mediano’ di Ligabue, ‘Un’estate italiana’ della coppia Nannini-Bennato, ‘La leva calcistica della classe ‘68’ di De Gregori, ma anche le sigle dei più popolari programmi calcistici a cominciare da quelle di ‘Tutto ilminuto per minuto’, ‘Domenica Sprint’, ‘La Domenica Sportiva’, ‘90° minuto’ oltre, naturalmente, a brani nostri come ‘Contro’, ‘Facci un gol’, ‘Ragazzo ultrà’ o quella ‘Il capitano’ dedicata a Giorgio Ferrini" anticipa oSKAr, al secolo il cantante Oscar Giammarinaro, affiancato da Giovanni ’Naska’ Deidda alla batteria, Enrico Bontempi e Alex Loggia alla chitarra, Ennio Piovesani al basso, ma pure da Gigi Rivetti alle tastiere, Marco Milani alla tromba e Alessandro Castagna al sax.